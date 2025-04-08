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自稱廣末涼子女子涉對護理師動粗 靜岡縣警依現行犯逮捕

2025/4/8 08:44（4/8 09:07 更新）
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日本女星廣末涼子。（圖取自instagram.com/ryoko_hirosue_official）
日本女星廣末涼子。（圖取自instagram.com/ryoko_hirosue_official）
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）一名自稱是日本女星廣末涼子的女性，今天凌晨在靜岡縣一家醫院對護理師動粗，涉嫌傷害，被日本警方依現行犯當場逮捕。警方從外型研判嫌犯是廣末涼子本人，但還需核對身分。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，今天凌晨0時20分左右，這名自稱是廣末涼子的女性在靜岡縣島田市的醫院腳踢女護理師，還抓這名護理師的手臂，導致護理師輕傷。

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日本警方到場處理，涉嫌傷人的女性自稱是廣末涼子，因無身分證照可供警方確認，警方對外發布消息時表示，「自稱是女星廣末涼子的女性涉嫌傷害護理師，依現行犯身分當場被逮捕」。

日警表示，這名自稱是廣末涼子的女性7日晚間將近7時（台灣時間6時），開車在靜岡縣掛川市的新東名高速公路追撞行駛中的大型拖車。車禍發生時，這名女性駕駛的車上有一名聲稱是經紀人的男性，倆人都被送醫治療，無生命危險。大型拖車的駕駛則未受傷。（編輯：吳協昌）1140408

#日本放送協會
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