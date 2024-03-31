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2024大港開唱吸30萬人次 楊大正指高雄炎熱難呼吸

2024/3/31 19:31
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（中央社記者王心妤高雄31日電）2024大港開唱音樂祭2天吸引30萬人次，滅火器樂團主唱楊大正表示，因為高雄天氣炎熱，在台上一度有喘不過氣的感受，他也提到美國巡演是趟充實旅程，很開心能跟海外歌迷見面。

滅火器樂團剛結束美國巡演，今天就登上大港開唱音樂祭南霸天舞台，他們表示，這是趟很充實的演出，雖然演出很密集，但樂團狀態非常好，也獲得很多觀眾支持，「可以（跟樂迷）碰到面非常開心，其中有些人是離鄉背井，就會有思鄉陪伴的感覺。」

今天高雄天氣炎熱，楊大正表示，過程中因為衣服不夠透氣，一度有吸不到空氣的感受，下台也有快中暑的感覺，但目前無大礙。

楊大正的太太山東日前曾在社群平台談到孩子受同儕影響學會中國抖音歌曲「科目三」，楊大正今天表示，「我們家所有人的手機都沒有抖音，這樣就不會接觸到，但他們或多或少會討論，我們就會說為什麼家裡不使用這些。」

滅火器也預告今年6月15日將在台北流行音樂中心舉辦「一生到底」演唱會，11月則有火球祭接力登場。（編輯：張雅淨）1130331

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