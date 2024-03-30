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滿島光大港壓軸嗨唱夢中人 台語問好「呷飽未」

2024/3/30 22:31
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（中央社記者王心妤高雄30日電）日本演歌雙棲的女星滿島光擔任今年大港開唱音樂祭的「大港女神」並壓軸登場，她以廣東話演唱「夢中人」致敬偶像王菲，並以中文向觀眾問好，接著用台語說：「呷飽未？」

滿島光今晚跟日本爵士樂團SOIL&”PIMP”SESSIONS共同壓軸登上大港開唱音樂祭女神龍舞台，她以中文向觀眾表示，「大家好，我是滿島光，你們想我嗎？你們吃飯了嗎？」一旁的樂手也回應：「吃飽了！」可愛互動獲得觀眾熱情回應。

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滿島光今晚特別選唱王菲的「夢中人」，接著將白色羽毛外套脫掉，剩下薄紗罩衫並跟著音樂熱舞，讓現場尖叫聲不斷，下台前也再度對觀眾喊話：「一起吃飯吧！」

對於滿島光擔任「大港女神」，閃靈樂團團長、大港開唱音樂祭主辦人之一的Doris受訪分享，去年就萌生邀請滿島光演出的想法，後來透過電影人朋友牽線，發現滿島光不只是歌手出身，對於音樂表演也很有熱情。Doris笑說，昨天和滿島光見面時，滿島光以中文說「明天見」時，「連我都融化了，好可愛。」（編輯：謝雅竹）1130330

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