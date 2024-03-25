演唱會經濟持續發威 高市府再推夜經濟優惠

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄演唱會經濟持續發燒，近期高雄櫻花季音樂節及天團「五月天」、大港開唱等演唱會陸續登場。高市府22日起在7個捷運站，發放「2024商圈夜市優惠券」促進商圈經濟。

高雄市經發局新聞稿指出，首屆「高雄櫻花季」創下6萬人次前來參與盛會；為迎接近期多場演唱會、超過30萬人次的歌迷，除原有商圈夜市優惠券活動外，更加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館。

經發局長廖泰翔表示，針對大型演唱會，市府不僅提供完善行政支援和公共服務，更致力營造良好的演出環境，要讓歌迷和藝人都能感受到賓至如歸的體驗。

廖泰翔說，搭配演唱會檔期辦理的「加食延暢」專案，讓歌迷憑票兌換「商圈夜市優惠券」，擴大商圈夜市與夜經濟商機。近期預計超過30萬歌迷人流，市府除了串連商圈、夜市、特色店家之外，也與夜經濟店家合作，加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館。

韓國藝人Mamamoo成員華莎在表演與台下歌迷互動時說，高雄是很棒的，她的舞者都考慮留在高雄不回去了；時隔6年再訪台的BoA寶兒在台上大方回應：「很多人跟我說希望來台灣開演唱會，我也很希望」。

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鳳山青年夜市主委劉奕佑表示，鳳山青年夜市好買、好吃、又好逛，平常晚餐時間人潮多，再加上榮獲經濟部4星評鑑的優良市集，攤商們在演唱會期間自動開啟「演唱會模式」，多備料、增人手、睡飽準備延長營業時間，商品上架速度也比平常快。

經發局提醒，為配合高雄櫻花季音樂節、五月天及大港開唱，在7處指定捷運站（高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及凱旋）辦理兌換「2024商圈夜市優惠券」，另外持有包括前次「紅髮艾德」，以及後續大港開唱的演唱會門票樂迷趕快來兌換。使用期限到4月30日。（編輯：孫承武）1130325