蔡總統現身大港開唱音樂祭 聽台語組曲忘情打節拍

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（中央社記者賴于榛台北30日電）第15屆大港開唱音樂祭今天登場，總統蔡英文傍晚在高雄市長陳其邁陪同下驚喜現身，聽到「愛情限時批」等台語歌曲時，還忘情跟著打節拍；部分民眾因安檢緣故須排隊，蔡總統也在臉書致歉，感謝大家體諒。

大港開唱音樂祭今天在高雄登場，蔡總統傍晚現身觀賞百合花樂團跟苗可麗的演出，苗可麗還拿出八點檔精湛罵人功力，在台上重現台語罵人橋段。

蔡總統晚間在臉書表示，今天與高雄市長陳其邁一同參加大港開唱，在這裡有各式各樣，不同曲風、不同語言的音樂，也有許多難得的跨界合作，滿足所有喜愛音樂的朋友們，更在海風的吹拂下，感受港都的熱情。

總統說，看完百合花和苗可麗的表演，真的印象深刻，因為他們將台語歌唱得相當精采，也重新演繹像是「追追追」、「愛情限時批」、「舞女」 等膾炙人口的歌曲，聽著、聽著就忍不住跟著一起打拍子；蔡總統也打趣用hashtag說，「#苗可麗沒有罵我」。

對於有部分民眾因為安檢而排隊，蔡總統表示，天氣很熱，希望聽團的朋友要多補充水分、注意防曬，盡情享受音樂，同時也要跟今天在「女神龍」外耐心等待的朋友說聲不好意思，謝謝大家的體諒，也祝福大港開唱，活動圓滿順利。（編輯：林克倫）1130330