日本舞團Avantgardey嗨翻大港 熱跳妳是我的花朵
2024/3/31 19:20（3/31 19:33 更新）
（中央社記者王心妤高雄31日電）日本舞團Avantgardey今天登上大港開唱音樂祭演出，改編「保庇」、「妳是我的花朵」等經典懷舊歌，編舞老師Akane表示，選曲是台灣朋友推薦，期待給觀眾歡樂。
Avantgardey今天在「大港開唱」的南霸天舞台演出，除了選唱動畫「我推的孩子」主題曲Idol、「肌肉魔法使-MASHLE-」主題曲Bling-Bang-Bang-Born等歌，另外也有組合「保庇」、「姊姊妹妹站起來」、「妳是我的花朵」的台灣金曲。她們幾乎全程都以中文跟樂迷互動，中間也教樂迷舞步，全場合舞成為可愛彩蛋。
Avantgardey受訪時被問到如何熱舞時仍保持瀏海柔順，她們笑說：「這個像河童的髮型是髮型師設計的，但瀏海為什麼不會動，這是企業機密。」
Akane受訪表示，舞團過去多選擇女歌手的歌曲，這次事前有調查台灣流行歌曲，加上要配合舞團的風格才選出這幾首歌，「像這是伍佰的『妳是我的花朵』，不只我很喜歡，團員也很喜歡。」此次演出花了1個月練習。
今天高雄天氣炎熱，Avantgardey的服裝是長袖，加上全員都是有瀏海的鮑伯頭，Akane坦言，擔心妝髮會有問題，因為天氣太熱，演出過程中會讓團員喝水避免中暑。
Avantgardey由日本大阪府立登美丘高校舞蹈部顧問Akane創立，表演特色是整齊劃一而有個性的舞蹈，造型則是齊瀏海短髮鮑伯頭，加上復古感制服，她們在美國達人秀獲得關注後紅遍全球。（編輯：張雅淨）1130331
延伸閱讀滿島光大港壓軸嗨唱夢中人 台語問好「呷飽未」日本舞團avantgardey海外巡迴 6月跳進台大體育館Avantgardey大稻埕熱舞「保庇」 IG破百萬瀏覽蔡總統現身大港開唱音樂祭 聽台語組曲忘情打節拍
- 2024/03/31 19:31
- 日本舞團Avantgardey嗨翻大港 熱跳妳是我的花朵2024/03/31 19:20
- 2024/03/30 22:31
- 2024/03/30 20:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
滿島光大港壓軸嗨唱夢中人 台語問好「呷飽未」