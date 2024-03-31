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日本舞團Avantgardey嗨翻大港 熱跳妳是我的花朵

2024/3/31 19:20（3/31 19:33 更新）
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（中央社記者王心妤高雄31日電）日本舞團Avantgardey今天登上大港開唱音樂祭演出，改編「保庇」、「妳是我的花朵」等經典懷舊歌，編舞老師Akane表示，選曲是台灣朋友推薦，期待給觀眾歡樂。

Avantgardey今天在「大港開唱」的南霸天舞台演出，除了選唱動畫「我推的孩子」主題曲Idol、「肌肉魔法使-MASHLE-」主題曲Bling-Bang-Bang-Born等歌，另外也有組合「保庇」、「姊姊妹妹站起來」、「妳是我的花朵」的台灣金曲。她們幾乎全程都以中文跟樂迷互動，中間也教樂迷舞步，全場合舞成為可愛彩蛋。

Avantgardey受訪時被問到如何熱舞時仍保持瀏海柔順，她們笑說：「這個像河童的髮型是髮型師設計的，但瀏海為什麼不會動，這是企業機密。」

Akane受訪表示，舞團過去多選擇女歌手的歌曲，這次事前有調查台灣流行歌曲，加上要配合舞團的風格才選出這幾首歌，「像這是伍佰的『妳是我的花朵』，不只我很喜歡，團員也很喜歡。」此次演出花了1個月練習。

今天高雄天氣炎熱，Avantgardey的服裝是長袖，加上全員都是有瀏海的鮑伯頭，Akane坦言，擔心妝髮會有問題，因為天氣太熱，演出過程中會讓團員喝水避免中暑。

Avantgardey由日本大阪府立登美丘高校舞蹈部顧問Akane創立，表演特色是整齊劃一而有個性的舞蹈，造型則是齊瀏海短髮鮑伯頭，加上復古感制服，她們在美國達人秀獲得關注後紅遍全球。（編輯：張雅淨）1130331

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