閃靈樂團揭幕大港開唱 林昶佐預告蔡總統將現身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄30日電）大港開唱音樂祭今天開始，閃靈樂團難得在早上演出，主唱林昶佐笑稱體力還沒打開，而林昶佐稍早在台上透露總統蔡英文下午將到場，被團長Doris笑虧他會被總統府關切。

閃靈樂團今天在「海龍王」舞台打頭陣揭開大港開唱音樂祭序曲，他們今年演出融入科技元素，以「異地共創」方式融合不同城市的地景跟武德殿畫面。

林昶佐（Freddy）演出後受訪表示，這次的演出是跟香港的朋友合作，希望能用不同的方式讓他們展現，其中也有藏入新作品的線索，「大家之後就知道這是一套的。」但林昶佐也說，推出新專輯的時間未定，但會持續創作。

林昶佐稍早在台上預告蔡總統下午將參與「大港開唱」，Doris演出後受訪表示，林昶佐在台上預告蔡總統要來時有被嚇到，一直以為這需要保密到最後一刻，而此次蔡總統是由高雄市長陳其邁邀請，「我們就是做好萬全的準備，（但我想蔡總統）卸任之前應該有點想要放飛做自己，所以來參加音樂祭。」

Doris表示，目前跟團員Dani工作重心放在籌備每年的「大港開唱」，「這比經營樂團跟照顧小孩累很多，今年的規模也是有史以來最大的，所以也有請另外3個團員協助演出的事情。」（編輯：陳政偉）1130330