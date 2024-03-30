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苗可麗打趣開罵登大港開唱 表演前緊張到失眠

2024/3/30 18:48
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（中央社記者王心妤高雄30日電）大港開唱音樂祭在高雄登場，總統蔡英文今天也現身觀賞百合花樂團跟苗可麗的演出。苗可麗打趣在台上重現台語罵人的橋段，下台受訪則笑說，昨晚因為擔心演出，緊張到失眠。

苗可麗今天在大港開唱音樂祭跟百合花樂團合唱，她特別換上粉紅色亮片西裝搭配大朵百合花耳環搭配演出，而蔡總統下午參加完「中央社百年風華攝影暨文物展」，也趕至高雄參與「大港開唱」音樂祭。

苗可麗在台上打趣以台語罵人的語氣說出祝福的話，還有粉絲舉出「你是我的可麗露」的手牌，苗可麗笑回：「那我會被你吃掉。」掀起台下陣陣笑聲。

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苗可麗演出後受訪笑說，本來就知道蔡總統要來聽音樂祭，但心情盡量放輕鬆，不過聽到台灣觀眾喊出「罵總統」真的很驚訝，「想說你們這些孩子齁！不過這也代表我們總統平易近人。」

百合花主唱奕碩表示，第一次演出的台下有這麼多觀眾，幾乎是上次演出的2倍人潮，今天跟苗可麗演出反而比較輕鬆，因為苗可麗能跟觀眾互動，「（這次演出給）可麗姐打200分，可麗姐怎麼轉都讓表現更好。」（編輯：陳政偉）1130330

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