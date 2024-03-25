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樂團百合花揪苗可麗大港開唱 盼傳奇惡女開罵

2024/3/25 14:41（3/25 15:26 更新）
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金曲樂團百合花與金鐘視后苗可麗（左2）合作，將在大港開唱演出，苗可麗挑選歌曲「愛情限時批」，透過百合花重新改編，融入雷鬼編曲，增添屬於港邊的海派氣味。（出日音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
金曲樂團百合花與金鐘視后苗可麗（左2）合作，將在大港開唱演出，苗可麗挑選歌曲「愛情限時批」，透過百合花重新改編，融入雷鬼編曲，增添屬於港邊的海派氣味。（出日音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
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（中央社記者洪素津台北25日電）金曲獎樂團百合花與金鐘獎視后苗可麗的合作演出將登上30日大港開唱，不少粉絲要求希望台灣影視傳奇惡女「開罵」，成為大港陣容另類奇觀。

百合花及苗可麗為演出搶先練團彩排時，終於初次見到彼此，3名樂團成員瞬間變小粉絲，直呼不敢相信本尊就在面前。練團後火速建立絕佳默契，還討論當天要如何「罵人」，連合唱歌曲都展現苗可麗演藝生涯傳奇性格。

練團時雙方立刻培養默契，加了許多好笑對白，要給現場樂迷驚喜，尤其許多對話橋段苗可麗更常神來一筆，逗得百合花哈哈大笑，展現「薑還是老的辣」非凡主持功力。

百合花主唱奕碩談及「雙金對決」組合時表示，得知要與苗可麗合作後，都非常期待會擦出什麼火花，也為苗可麗設計精彩對唱橋段，有趣的是百合花還許願向苗可麗「討罵」。

苗可麗說，非常榮幸走入「聽團仔」世界，尤其聽到百合花作品，如外星人般神秘；為跨界合作，苗可麗挑選歌曲「愛情限時批」，透過百合花重新改編，融入雷鬼（Reggae）編曲，增添屬於港邊的海派氣味。

不過，走過大大小小舞台的苗可麗面對音樂祭仍感到緊張，她打趣笑說：「反正大家都想來看我罵人，只要唱錯我就現場開罵就對了！」

百合花與苗可麗大港開唱特別企劃30日下午4時40分在女神龍舞台登場。（編輯：李明宗）1130325

#大港開唱
#苗可麗
#百合花
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