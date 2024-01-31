百合花搭苗可麗登大港開唱 領聽團仔重返台灣霹靂火

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（中央社記者王心妤台北31日電）大港開唱今天釋出特別企劃，曾摘金曲獎的百合花樂團將跟藝人苗可麗驚喜合體，百合花笑說，要追上苗可麗的語速不容易；苗可麗則笑說，不排除帶全場聽團仔重返「台灣霹靂火」時空。

百合花樂團是第3度登上大港開唱，主唱林奕碩今天透過主辦單位表示，去年跟網紅張藝合作獲得許多正面評價，今年要跟苗可麗同台也是另一種肯定，她在八點檔「台灣霹靂火」的罵人語速或是主持「超級夜總會」的臨場反應都令觀眾印象深刻，因為把苗可麗視為偶像，要合作反而更加緊張。

苗可麗表示，曾想過大港開唱是年輕人的活動，怎麼會想邀請她，但思考過後認為這是上天給的賀禮，沒去過大港開唱，演藝生涯就不圓滿。

苗可麗也說，百合花樂團的音樂像時空旅人，「用未來的頻率述說當年的故事，聽著聽著就微醺了，我想他們的音樂應該有酒精的成分，他們真的不是外星人嗎？」

苗可麗笑說，除了重拾歌手身分，也不排除帶著聽團仔穿越時空回到「台灣霹靂火」裡。

大港開唱登台名單還有大象體操搭配壞特？te、蔡詩芸、那屋瓦少女隊，以及杜汶澤打造的香港女團EOS等音樂人，將於3月30日、31日在高雄駁二特區登場。（編輯：張雅淨）1130131