滿島光降臨大港開唱 攜日本當代爵士組合演出

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）第15屆大港開唱今天正式解禁大港女神名單，由日本重量級影星滿島光擔綱，將攜手日本當代爵士組合SOIL&"PIMP"SESSIONS共同演出，展現滿島光在戲劇之外的音樂人身分，成為本屆最驚喜彩蛋。

大港女神向來是每年大港開唱眾人討論的焦點，細數過往女神人選，包含李心潔、徐若瑄、徐懷鈺、謝金燕等都曾在大港舞台帶來精彩動人演出，也與許多樂團跨界合作碰撞許多音樂火花。2017年大港開唱首次邀請日本女星酒井法子來台，擔任大港女神的她不僅帶來多首經典曲目，也為音樂祭注入許多情懷亮點。

迎接大港開唱15周年，主辦單位從去年底就開始討論大港女神人選，恰巧碰上金馬獎滿島光在台灣造成的魅力旋風，因此決定提出邀請，希望有機會登台開唱，歷經來回多次溝通及確認檔期，滿島光終於點頭答應，把2024年首次海外音樂祭演出獻給大港開唱。

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擁有First Love、「四重奏」等多部戲劇代表作的滿島光，其實演員身分外在音樂領域也有所耕耘。她早期出道是偶像音樂組合Folder成員，後續參與許多跨界合作計畫，2017年滿島光便與日本音樂製作人MONDO GROSSO攜手推出迷離電子音樂風格的單曲「迷宮」，也分別與已故電影配樂大師坂本龍一、搖滾樂團女王蜂合作IN THIS WORLD與「回春」。

滿島光在2023年成立個人廠牌Rhapsodies，特別發表的單曲eden就是邀請爵士樂團SOIL&”PIMP"SESSIONS製作。SOIL&”PIMP"SESSIONS是一組成軍超過20年的爵士組合，以獨特「爆音爵士（Death Jazz）」闖出一席之地深獲音樂人青睞，歌手椎名林檎就曾指定共同合作。樂團相隔7年再度來台演出，並與滿島光相聚大港開唱舞台，雙方預料定會有精采互動火花。（編輯：李亨山）1130304