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SVT小分隊BSS、(G)I-DLE等9組藝人 4月嗨唱高雄

2024/3/5 09:26
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（中央社台北5日電）南韓電視台JTBC主導的年度KPOP演唱會GOLDEN WAVE，今天正式宣布4月13日在高雄世運主場館舉行，集結大勢男團SEVENTEEN小分隊BSS（夫碩順）、女團（G）I-DLE等9組藝人，打造最強韓流盛宴。

GOLDEN WAVE in TAIWAN為南韓JTBC旗下娛樂公司Studio JAMM與台灣超級圓頂合作舉辦的海外KPOP演唱會活動，讓台灣睽違多年再迎接多組韓國當紅偶像同台盛況，參與組合包含BSS、（G）I-DLE、ENHYPEN、STAYC、NMIXX，BOYNEXTDOOR、&TEAM、ZEROBASEONE，還有男歌手JD1，主持人則由演出韓劇「學校2021」、「警察課程」的演員秋英宇擔任。

GOLDEN WAVE in TAIWAN將於4月13日高雄登場，屆時勢必再為高雄帶來驚人的「演唱會經濟」，相關票價、售票日可關注主辦單位超級圓頂官方臉書。（編輯：陳仁華）1130305

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