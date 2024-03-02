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「進擊的巨人」神曲女聲、韓樂團LUCY 4月開唱

2024/3/2 14:39
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）日韓音樂人接力訪台，因演唱話題動畫「進擊的巨人」片尾曲「惡魔之子」爆紅的日本歌手樋口愛，4月來台灣舉辦今年首站海外演出；迎接出道4週年的韓國樂團LUCY同月造訪。

樋口愛出生於香川，從2歲開始學習古典鋼琴，也有學習小提琴、合唱、聲樂、鼓、吉他等經驗，18歲後以鋼琴獨奏的自彈自唱活動，2016年透過首張專輯「百六十度」正式出道，並為人氣動畫「孤獨搖滾！」片頭曲「青春情結」及「孤獨東京」、「那個樂團」、「若能化為星座」等作品填詞。

近期樋口愛更為「進擊的巨人The Final Season Part2」量身打造片尾曲「惡魔之子」，除了個人YouTube頻道的動畫版MV瀏覽達到1.1億次，在串流音樂平台總播放至今更突破1.9億次。過去她來台灣旅遊過一次，能在拜訪過的地方開唱讓樋口愛相當期待，她將於4月14日晚上6時在台北Hana Space 花漾展演空間舉辦個人演唱會。

另外，韓國人氣樂團LUCY在迎接出道4週年前夕，正式宣布在4月26日晚上7時30分於Zepp New Taipei舉辦巡迴演唱會，朝著他們2024年「舉辦更多場演唱會」的心願目標邁進。

LUCY由小提琴手兼隊長YECHAN、主唱兼吉他手崔庠燁、貝斯手趙元祥及鼓手申光一組成，選秀節目Super Band打開知名度。主唱崔庠燁透過主辦單位分享，很希望能聚集約100名粉絲一起活動，其他成員則紛紛許願想和100名粉絲一起去滑雪場，玩遊戲、吃美食，期待能實現。門票預計3月9日早上11時28分於遠大售票開賣。（編輯：李亨山）1130302

#Lucy
#進擊的巨人
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