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IG放泰勒絲歌曲歌迷敲碗 陳其邁：想歸想、有夢最美

2024/2/15 16:46（2/15 16:56 更新）
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有粉絲敲碗盼歌手泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱，高雄市長陳其邁（圖）15日受訪表示，「想歸想啦，我們期待也許願，有夢最美」，同時也呼籲民眾把握時間到高雄港區「賞鴨」。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月15日
有粉絲敲碗盼歌手泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱，高雄市長陳其邁（圖）15日受訪表示，「想歸想啦，我們期待也許願，有夢最美」，同時也呼籲民眾把握時間到高雄港區「賞鴨」。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市長陳其邁昨天情人節IG上放上黃色小鴨接吻照搭配歌手泰勒絲歌曲Love Story，引發歌迷敲碗；陳其邁今天說，自己也是歌迷，「想歸想，我們期待啦，有夢最美」。

歌手泰勒絲確定今年不到大巨蛋開唱，陳其邁昨天在社群媒體Instagram（IG）上放上黃色小鴨放閃照，其中1張照片搭配泰勒絲知名歌曲Love Story，引發外界熱議泰勒絲是否會到高雄開唱。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪，被問到粉絲敲碗泰勒絲到高雄開演唱會，陳其邁笑著說，現在剛過完年，這個要好好準備，「我知道大家的心願，我本身也是粉絲，剛剛要上來開會前還在聽泰勒絲的State of Grace」。

陳其邁說，昨天在IG放的是歌是Love Story，泰勒絲每一條歌都很好聽，有不同的風格，「我也想她能夠來，我一定會買票進去聽，但這個純屬巧合」。

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陳其邁解釋，因為泰勒絲的歌他都很喜歡，所以特別在過年的時候放Love Story，「意思是說想歸想啦，我們期待也許願，有夢最美」。

陳其邁也不忘呼籲，黃色小鴨展至25日，希望民眾把握時間賞鴨，「因為下次再來也不曉得什麼時候，小鴨覺得非常療癒」，他也說，昨天情人節，小鴨遊港回來，很多熱戀中情人與阿公、阿嬤都去重溫舊夢，這是一個愛情的故事，屬於高雄愛情的故事。（編輯：陳仁華）1130215

#泰勒絲
#高雄市
#陳其邁
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