港務公司12週年慶 陳其邁：高雄蛻變更親近海洋

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）台灣港務公司今天舉辦12週年慶活動，高雄市長陳其邁說，這12年高雄逐漸蛻變成全台唯一可以親近海洋的水岸城市，黃色小鴨活動就是最好例子，吸引900萬人次造訪。

慶祝活動今天在高雄港旅運中心舉辦，陳其邁與港務公司董事長李賢義偕同交通部常務次長林國顯出席典禮。

陳其邁致詞時表示，高雄港作為全球重要的航運樞紐之一，擁有多功能的服務港口，包含郵輪、觀光、休閒、娛樂等面向，也讓高雄蛻變為親近海洋的水岸城市，未來也將與港務公司持續合作，深化水岸碼頭開發並配合亞灣2.0智慧港灣計畫發展。

陳其邁表示，港務公司與高雄市政府共同度過重重困難的挑戰，從數位轉型到淨零轉型，一步步邁向國際重要的航運樞紐，也讓高雄港蛻變為世界一流的港灣。

陳其邁感謝港務公司與高雄合作，讓高雄港持續繁榮發展，尤其今年利用港口特色與水岸觀光結合，高雄黃色小鴨系列活動，成功吸引超過900萬的觀光人潮，帶來新台幣140億元以上產值。

林國顯說，他與高雄市政府共同度過了非常艱辛的疫情難關，是生死與共的合作夥伴，未來也將持續攜手合作共創更繁榮的未來。

李賢義表示，去年港務公司總營收達281.8億元創新高，港務公司配合國家能源轉型政策，在離岸風電港埠設施部分，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區。

高雄港務分公司總經理王錦榮今天也在活動上與華新麗華公司副總經理林啟榮代表簽訂洲際一期A6-A碼頭設施及後線土地3.9公頃租賃經營案；另與洲鉅公司董事長廖士銘簽署洲際一期A6-B碼頭設施及後線土地3.6公頃租賃經營案。

水岸遊憩部分，基隆港務分公司總經理高傳凱與亞果遊艇公司董事長侯佑霖簽署台北港觀光遊憩商業陸域5.5公頃及水域2.17公頃招商案。

港務公司今天也公布金舫獎，包括長榮海運、中國鋼鐵、高明貨櫃碼頭、萬海航運等35家業者皆上榜。港務公司感謝港埠核心本業績優業者，也以年度卓越獎項，向郵輪業者及積極減碳業者致意。（編輯：謝雅竹）1130301