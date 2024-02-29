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IU台北小巨蛋演唱會3/6開賣 全實名制力抗黃牛

2024/2/29 13:28（2/29 13:53 更新）
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韓國國民天后IU（李知恩）將於4月6、7日一連兩天在台北小巨蛋開唱，睽違4年與台灣粉絲相見歡。（寬魚國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
韓國國民天后IU（李知恩）將於4月6、7日一連兩天在台北小巨蛋開唱，睽違4年與台灣粉絲相見歡。（寬魚國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）韓國國民天后IU（李知恩）將於4月6、7日在台北小巨蛋開唱，今天宣布門票在3月6日下午1時啟售，主辦單位為維護粉絲購票權益，將採全實名制認證，打擊黃牛。

IU擁有堅強歌唱實力，成名曲包括Blueming、Good Day等；她主演的戲劇成績同樣不俗，代表作有「步步驚心：麗」、「德魯納酒店」、「我的大叔」等劇。她私下熱心投入公益，默默捐款扶助弱勢，也是受到廣大粉絲喜愛的重要原因。

隨著全新巡演「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」即將起跑，IU的第6張迷你專輯The Winning已於20日推出，首波單曲Love wins all的MV邀請防彈少年團（BTS）成員V跨刀合作，上線至今YouTube觀看次數已逾5200萬次。

IU的另一首單曲Shh..的MV，則請到曾拿下韓國青龍獎、百想藝術大賞影后的演員湯唯跨刀合作，這也是湯唯首度演出MV，因為喜歡IU，欣賞其才華、個性和歌曲才答應。

2017至2019年間，IU曾連續3年來台開唱，每場演出都一票難求，這次再度來台，IU透過主辦單位表示非常開心，也期待與粉絲見面。台北小巨蛋演唱會是IU世界巡演的第3站，最高票價為新台幣6800元、最低800元，更多售票資訊，可關注主辦單位寬魚國際、ELF ASIA官方社群臉書粉絲專頁。（編輯：張雅淨）1130229

韓國歌手IU（李知恩）4月6、7日在台北小巨蛋舉辦演唱會，圖為票價區域。（圖取自facebook.com/Kwansinternational）
韓國歌手IU（李知恩）4月6、7日在台北小巨蛋舉辦演唱會，圖為票價區域。（圖取自facebook.com/Kwansinternational）
韓國國民天后IU。（圖取自instagram.com/dlwlrma）
韓國國民天后IU。（圖取自instagram.com/dlwlrma）
#IU
#演唱會
#湯唯
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