宇多田光出道25年首度來台開唱 有望唱First Love

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（中央社記者王心妤台北26日電）日本歌手宇多田光迎接出道25週年，今天宣布將首度來台灣開唱。她的代表作First Love近年因佐藤健和滿島光主演的影集「初戀」（First Love）再翻紅，更掀起北海道旅遊熱潮。

2022年在Netflix上播出的日本影集「初戀」（First Love）以宇多田光的「初戀」為靈感，由演員佐藤健和滿島光演出動人戀曲，不只影集掀起轟動，就連拍攝地北海道也引起旅遊風潮。

宇多田光除了將推出精選輯SCIENCE FICTION，近期也演唱日劇「因為你把心給了我」主題曲「沒有顏色的花」，她表示，很久沒有譜出如此坦率的情歌，想邀請大家探討感情是否是實體存在的事物，MV在YouTube上架後也掀起熱潮。

宇多田光今天宣布巡迴演唱會SCIENCE FICTION TOUR將加碼到台北和香港開唱，詳細資訊尚未公開。（編輯：張雅淨）1130226