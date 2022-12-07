First Love逆襲音樂串流榜 宇多田光興奮點名台灣

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）日本「平成歌姬」宇多田光的經典歌曲First Love，伴隨影集「初戀」熱播，20多年後逆襲登上台灣音樂串流平台冠軍，更讓宇多田光特別在社群平台點名Wow Taiwan（哇！台灣）。

由日星佐藤健、滿島光領銜主演，導演寒竹百合執導的Netflix日劇「初戀」（First Love），靈感改編自宇多田光的2首經典名曲，包含1999年發行的First Love 與2018年的「初戀」，刻畫出一場跨越20年的心動與遺憾。

影集上線後迅速榮登台灣Top 10節目冠軍，更助攻近24年前的First Love登上多個台灣音樂串流平台冠軍。這也讓宇多田光昨天忍不住在社群推特（Twitter），用英文發文：「哇！台灣，真是太不可思議了，我不敢相信，我15歲時錄製的歌竟然在24年後登上了排行榜第1名！」

當看到台灣歌迷補充說明，First Love在其他台灣音樂串流平台及其他榜單也是冠軍時，宇多田光本尊還開心在網友下方回應：「天哪！太瘋狂了！」

許多台灣粉絲紛紛在留言處貼出First Love的CD收藏，並透過中英日語傾訴對女神的喜愛：「我是台灣人，一直以來都很支持妳」、「感謝妳的歌曲陪我度過了許許多多人生的時光」、「拜託快來台灣開演唱會」，還有網友幽默貼出台灣滷肉飯圖片，寫下「女神快來台灣，還有開吃」，試圖誘惑宇多田光。

後來宇多田光發現，不只在台灣，First Love也登上日本與其他亞洲國家的聆聽排行榜，讓她興奮地再次發文，感謝大家對自己作品的喜愛。

First Love是宇多田光在1998年末錄製的單曲，並在1999年3月發行首張同名專輯，專輯銷量當時在日本突破760萬張，台灣也賣出50萬張，全球總銷量達1100萬張。由於First Love是當時熱播日劇「魔女的條件」的主題曲，也讓劇集和歌曲同時爆紅，成為留在日劇迷心底的經典代表作。（編輯：張雅淨）1111207

影片來源：HikaruUtadaVEVO