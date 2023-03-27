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「初戀」男主角佐藤健抵台 粉絲熱情接機

2023/3/27 19:21（3/27 21:38 更新）
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日本男星佐藤健因演出日劇「初戀」，事業再推向高峰，他受廠商邀請到台灣拍攝廣告，27日傍晚抵達桃園國際機場，揮手向現場守候粉絲、媒體致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
日本男星佐藤健因演出日劇「初戀」，事業再推向高峰，他受廠商邀請到台灣拍攝廣告，27日傍晚抵達桃園國際機場，揮手向現場守候粉絲、媒體致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
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（中央社記者沈如峰桃園機場27日電）日劇「初戀」男主角佐藤健今天傍晚搭機抵達桃園國際機場，數百名粉絲擠爆桃園機場入境大廳接機。佐藤健回應粉絲的熱情，數度停下腳步為粉絲簽名。

由佐藤健、滿島光主演的「初戀」（First Love）近來爆紅，佐藤健也因這部日劇，將事業再次推上顛峰。

佐藤健這次受廠商邀請到台灣拍攝廣告，在他入境時，吸引數百名粉絲擠爆桃園機場入境大廳。

面對粉絲們的熱情，佐藤健展現親切作風，主動脫下口罩配合粉絲和媒體拍攝，他也數度停下腳步，為粉絲們簽名、揮手致意。（編輯：張雅淨）1120327

日本高人氣劇集「初戀」男主角佐藤健（圖）27日搭機來台，下午抵達桃園國際機場，吸引眾多粉絲前往接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
日本高人氣劇集「初戀」男主角佐藤健（圖）27日搭機來台，下午抵達桃園國際機場，吸引眾多粉絲前往接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
#佐藤健
#桃園國際機場
#滿島光
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