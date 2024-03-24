GOLDEN WAVE高雄4/13登場 憑機票抽門票

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（中央社記者余曉涵台北24日電）南韓電視台JTBC主導的KPOP演唱會GOLDEN WAVE in TAIWAN，4月13日在高雄世運主場館登場，集結BSS、（G）I-DLE等多組藝人團體，持有3月21日到9月底的韓國機票有機會免費進場。

GOLDEN WAVE in TAIWAN為南韓JTBC旗下娛樂公司Studio JAMM與台灣超級圓頂合作舉辦的海外KPOP演唱會活動，台灣睽違多年再迎接多組韓國當紅偶像同台盛況，參與組合包含SEVENTEEN小分隊BSS（夫碩順）、（G）I-DLE、ENHYPEN、STAYC、NMIXX、BOYNEXTDOOR、&TEAM、ZEROBASEONE，還有男歌手JD1，主持人則由演出韓劇「學校2021」、「警察課程」的演員秋英宇擔任。

韓國觀光公社發布新聞稿表示，即日起舉辦「Ticket在手 K-POP入口」線上活動，4月7日以前，憑3月21日到9月30日之間自台灣出發韓國的機票，至「Ticket在手 K-POP入口」活動官網上登錄參加抽獎，就有機會抽中由韓國觀光公社贊助的演唱會門票。

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韓國觀光公社指出，演唱會當天也將在高雄世運主場館場外設置K-Food美食餐車、地方政府K-POP演唱會推廣、K-Beauty彩妝、K-Drama等韓國主題體驗攤位，也有釜山航空、德威航空、KKDAY等業者攤位提供韓國旅遊商品介紹。

另外，韓國觀光公社台北支社今年推出的專屬會員制度K-FANS，當天也將在現場開設會員臨時申辦處，加入會員的民眾不管是今年期間從韓國旅遊回來，還是參與2024年期間韓國觀光公社台北支社所舉辦的線下講座、Korea Plaza線下活動等，都可以前來Korea Plaza兌換點數、挑戰升等。（編輯：管中維）1130324