2025大港開唱規模創紀錄 美國烈火紅唇樂團登台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）第16屆大港開唱將於明年3月底登場，將走出駁二特區創下最大規模紀錄，今天也宣布將邀請曾摘下3座葛萊美獎的美國樂團烈火紅唇樂團（The Flaming Lips）將來台演出。

新一屆大港開唱將於明年3月29日、30日在高雄登場，並於1月13日開放購票。主辦單位今天宣布將是有史以來腹地最大的一年，將跨出駁二特區並前進愛河灣區，也會打造破紀錄最高規格的「南霸天」舞台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天同時公布在1983年成軍的烈火紅唇合唱團將來台演出，他們曾發行22張錄音室作品，已贏得3座葛萊美殊榮，也曾跟許多音樂人合作，像是小野洋子、Coldplay（酷玩樂團）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、麥莉希拉（Miley Cyrus）等。

主辦單位表示，「很開心本屆演出陣容由The Flaming Lips揭開序幕，這也是多年之後再次有歐美樂團插旗，代表大港接下來會開始往更多元的選團方向前進。」（編輯：李亨山）1131226