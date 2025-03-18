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大港開唱倒數10天 推陳一郎懷念特別企劃

2025/3/18 17:26（3/18 17:46 更新）
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大港開唱18日公布特別企劃，將由歌手洪佩瑜（前左）與樂團A_Root同根生合作，演出已逝歌手陳一郎招牌作品「紅燈碼頭」。（出日音樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月18日
大港開唱18日公布特別企劃，將由歌手洪佩瑜（前左）與樂團A_Root同根生合作，演出已逝歌手陳一郎招牌作品「紅燈碼頭」。（出日音樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月18日
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（中央社記者洪素津台北18日電）大港開唱釋出特別企劃節目「再會陳一郎：相逢大港邊」，屆時由歌手洪佩瑜領銜金曲樂團A_Root同根生攜手合唱陳一郎招牌作品「紅燈碼頭」，端出一場宛如重返早期歌廳秀年代的精彩演出。

大港開唱今天透過新聞稿公布特別企劃「再會陳一郎：相逢大港邊」，整場音樂活動請來柯智豪操刀，也會有洪佩瑜與A_Root同根生的合唱，同時配上獲獎無數的謝明諺薩克斯風生動吹奏，多達9人的限定舞台組合，精彩可期。

陳一郎離去已將近24年，但他的音樂仍深深留在許多市井小民的心裡，歌曲被放上Youtube還累積超過千萬點擊，顯示擁有強大影響力。

對於接到演出任務，洪佩瑜先是感到驚訝，對於陳一郎的記憶，似乎都停留在兒時跟家人相聚的時光，她表示：「以前常在媽媽的車上聽到陳一郎的歌，雖然那時候聽不懂，但能趁這個機會重新認識家人早期喜歡的作品，對我來說也是一段非常珍貴的經驗。」

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表演藝術家黑狼黃大旺也給予陳一郎高度評價，不僅是那時老三台當紅歌手，他的音樂風格與現場表演實力，都為台灣娛樂史留下深刻的軌跡。

「再會陳一郎：相逢大港邊」將於29日下午1時10分在海龍王舞台登場。（編輯：李亨山）1140318

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