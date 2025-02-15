載回酒國歌王陳一郎 「大港開唱」鳴響熱血開演

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）船鳴響起，大港駛行，南台灣指標性音樂祭「大港開唱」舞台開演前的鳴笛傳統，除了觸發參與者熱血沸騰，還將載回70年代風靡台灣、離世逾20年的「酒國歌王」陳一郎。

「八月十五彼一天，船要離開琉球港。」滄桑嗓音唱出有苦說不出的港邊男兒心聲，這是今年「大港開唱」特別企劃節目的焦點人物陳一郎經典歌「行船人的純情曲」。

今年活動以「再見陳一郎：相逢大港邊」為主題，請出閃靈樂團主唱林昶佐（Freddy）、跨領域金獎製作人柯智豪分別擔任這項節目的顧問與音樂總監。

「他是我們那個年代的巨星啊，過去台灣大街小巷都能聽見陳一郎的歌曲。」接受中央社記者專訪時，林昶佐和柯智豪忍不住感嘆。

柯智豪甚至打趣地說，童年春節回憶都被陳一郎給霸占了，回南部過年時，6小時的路程，爸媽就一路反覆播放陳一郎的卡帶，「那些音樂都被寫在腦袋裡了。」

●草根藍領歌王陳一郎 難忘「瑪爾寇陳」詼諧形象

1953年出生、來自屏東小漁村的陳一郎，年輕原本是修車黑手，因好歌喉獲青睞入行，個性質樸又充滿獨特草根氣息的他，擁有多首琅琅上口的經典歌，例如：「行船人的純情曲」、「阿郎阿郎」、「紅燈碼頭」、「流浪的歌聲」等。

由於陳一郎的歌曲常圍繞「浪子」、「漂泊」、「港邊」、「行船」與「討賺」等主題，成為鄉村移往都市打拚的藍領工作者代表，許多工地、港口都喜歡邊放他的歌、邊工作。在70年代不僅是能比擬「寶島歌王」葉啟田的「藍領歌王」，已故秀場天王豬哥亮還在歌廳秀大讚他的歌聲「全省找嘸第2個」。

除了耕耘歌壇，陳一郎還跨足綜藝，以台語腔破英文的「瑪爾寇陳」補教老師角色走紅，還有廣告商邀請他以「瑪爾寇陳」形象拍攝一系列零食廣告。遺憾的是，他實在走得太早，2001年就因肝癌病逝，享年47歲。

●早逝鮮少有人記起 不願童年巨星消散鳴笛中

林昶佐感嘆，陳一郎晚年較為辛苦、喪事也辦得低調，不像同輩的高凌風、賀一航都有隆重的人生告別舞台，至今不時有人提起，反觀陳一郎卻彷彿漁船鳴笛，消散於空氣中，年輕一輩較難再認識，讓他感到惋惜。

林昶佐認為，他從國三開始都聽搖滾樂、玩重金屬樂團，還是受台語歌影響很深，也是滋養他成長的音樂元素，「陳一郎走了20多年，我覺得社會似乎沒有給他應有的對待，希望大家能多再記得他一點。」

柯智豪補充，陳一郎的歌不只陪伴他長大，他唱歌的口氣、轉音，再加上歌詞用字特別，容易讓人留下深刻印象，甚至像「符碼」般記錄了當年社會的氣味與模樣。

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尤其在越來越分眾化的當代，同個班級的孩子可能都沒有共同偶像，很難再有像鄧麗君、鳳飛飛這樣名字一出來、就有模樣浮現的共同人物與記憶，不管是玩電音還是爵士，經典歌曲旋律一出，還是照樣唱得出來，柯智豪強調：「這是很難得的，也是形塑我們身處同一座島嶼、共享文化記憶的重要環節。」

兩人期盼在大港岸邊，再次響起熟悉的海港旋律，為陳一郎獻上至高無上的敬意。（編輯：龍柏安）1140215

南台灣指標性音樂祭「大港開唱」舞台開演前的鳴笛傳統，除觸發參與者熱血沸騰，還將載回70年代風靡台灣、離世逾20年的「酒國歌王」陳一郎。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月15日

「再見陳一郎：相逢大港邊」特別企劃節目音樂總監柯智豪（圖）補充，陳一郎的歌不只陪伴他們長大，他唱歌的口氣、轉音，再加上歌詞用字特別，容易讓人留下深刻印象，甚至像「符碼」般記錄了當年社會的氣味與模樣。中央社記者裴禛攝 114年2月15日