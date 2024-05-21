國會職權修法藍將提延長開會至午夜 若無法三讀24、28日立院續審

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，國民黨團書記長洪孟楷表示，由於今天院會議事進行受到民進黨團拖延戰術的影響，國民黨團將提延長開會時間到午夜12時止，若無法在今天順利三讀，24日、28日院會議程將續審國會改革相關法案。

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，藍綠未有肢體衝突，僅喊口號隔空叫陣，截至中午12時，立法院長韓國瑜宣布院會休息，僅二讀表決5條條文，下午2時30分繼續開會。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪指出，國會改革相關法案有部分提案，朝野黨團的版本都一樣，但民進黨卻還是要求表決，且表決時又投下贊成票，顯示民進黨根本是為杯葛而杯葛，只為了拖延時間，民進黨一方面支持條文，一方面又要高喊黑箱，不懂民進黨的邏輯。

洪孟楷談及，其中有部分條文，國民黨團認為民進黨團的版本更好，所以藍白一致支持民進黨團的版本，國民黨團絕對不會為反對而反對，重點在國會改革，如果有好的條文，國民黨團也一樣支持，這是國民黨團的堅持。

洪孟楷提到，由於今天院會議事進行都受到民進黨團拖延戰術的影響，再加上立法院長韓國瑜相當重視會議程序，每個民進黨提出的程序，韓國瑜都接受，因此國民黨團將會提出延長開會時間到今天午夜12時止。

洪孟楷強調，因為法令規定，立法院會時間是週五、週二，國民黨團就會遵守這樣的規定，如果國會改革相關法案無法在今天順利三讀，中午的程序委員會也已確定24日、28日院會議程，續審國會改革相關法案。

對於下午的議事進行，洪孟楷表示，國民黨團還是呼籲反暴力，任何發起暴力的人就要負起完全的責任，希望各方克制，要求所有程序必須按照議事規則走。

洪孟楷指出，稍早在朝野進行溝通時，藍白也提出，只要朝野黨團共同簽字，約束各自立委回座用表決器，民進黨立委不攻擊韓國瑜，國民黨立委也不用保護韓國瑜，但因為民進黨團不同意，很遺憾無法達成共識。（編輯：張若瑤）1130521