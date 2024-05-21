立院續審國會職權法案 藍：符合議事程序絕無黑箱

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民進黨團訴求反黑箱、反擴權，要審查，要協商。國民黨團書記長洪孟楷表示，議事程序完全符合議事規則，即便民進黨團冗長議事杯葛，但國民黨團認為該走的程序就要走，這就是程序正義，絕無黑箱。

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民進黨團會前在議場前舉行記者會，並在議場外懸掛多幅包括「反黑箱、反擴權」、「要審查，要協商」的大型布條。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪表示，立法院長韓國瑜非常尊重朝野黨團意見，並在上午9時20分許召集朝野溝通，但遺憾的是，民進黨團三長沒有任何人出席，國民黨團在議場後等候10多分鐘，不得以只好繼續進行議程。

處理過程中，洪孟楷指出，韓國瑜對於各黨團的意見，都能理解也給予非常尊重，甚至當藍白提案時，韓國瑜詢問各黨團有無異議，但民進黨團忙著抗議杯葛議事，忘記提出異議，韓國瑜還再三問三詢問，民進黨團最後才提出異議，而韓國瑜也從善如流的尊重，並進行表決。

洪孟楷表示，少數服從多數是民主，多數尊重少數也是民主。今天的議事程序完全符合議事規則，絕對沒有黑箱。

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此外，國民黨發言人楊智伃透過新聞稿表示，民進黨今天將立法院變成民主喪禮的會場，總統賴清德昨天就任，今天民進黨就喊民主已死，民進黨的「選擇性民主」，令人感到格外諷刺。

楊智伃說，台灣的民主需要權責相符，需要強而有力的監督力量，否則當權者的蠻橫霸道，終將傷害台灣得之不易的民主體制，呼籲民進黨適可而止，不要再站在民主、民意的對立面。（編輯：楊凱翔）1130521