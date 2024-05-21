國會職權法案續審 抗議人潮擠爆立院周邊

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（中央社記者劉建邦台北21日電）立法院今天續審國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，至晚間9時人潮蔓延至濟南路1段的路口，現場喊出「沒討論非民主、包圍立院」等口號。

繼17日嚴重衝突，立法院場外、青島東路側門從今天上午起聚集超過40個民間團體聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

至晚間9時，聲援活動民眾持續聚集，人潮從青島東路舞台延伸至中山南路慢車道，立法院前慢車道也擠滿人潮，聲援民眾逐漸延伸至濟南路1段路口。

據記者現場觀察，各路口有設小型宣講台，讓參與活動民眾向群眾告知自身看法，有學生等聲援活動團體開廣播車停放在立法院前中山南路慢車道讓民眾上車宣講。

聲援活動民眾喊出「守護民主、退回草案、包圍立院」、「自己的國會自己救、自己的國家自己救」等口號，有民眾則拿出「傅隨組織、出賣國人」暗諷藍白立委及「黑箱國會、民主殺手」等字板。

有民眾及學生宣講提到，現在不站出來，未來就沒機會，針對國會職權行使法修正草案，藍白立委沒討論，不是民主，要求實質審查，現場到場參與活動就是代表堅毅台灣民主自由力量。

與朋友到場聲援的陳姓學生說，從朋友發布訊息得知有此活動，認為藍白通過修正草案根本「太離譜」，沒有實質討論就直接通過是藐視民主，到場就是表達守護民主立場，應退回法案、實質審查。（編輯：李錫璋）1130521

立法院21日續審國會職權行使法修正草案，院外抗議人潮已自青島東路、中山南路綿延至濟南路口。（謝佩玲提供）

立院場外、青島東路側門從21日上午起聚集逾40個民間團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，至晚間9時參與人潮已蔓延至濟南路一段路口。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

現場一名學生高舉標語表達訴求。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

立法院會21日入夜後持續處理藍白所提國會職權相關修法，院外集結人潮晚間已自青島東路、中山南路綿延至濟南路口，堅定以行動表達守護民主立場，呼籲退回法案、實質審查。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

有抗議民眾在起霧的玻璃窗上寫下「沒有討論不是民主」等字句表達立場。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

與會者在群賢樓外以雨傘搭上自製標語表訴求。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

立法院21日繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在院外集結關注，有民眾在立院大門外舉著標語抗議。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日