立院續審國會職權法案 場外抗議人潮漸增

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（中央社記者劉建邦台北21日電）立法院會今天續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，至晚間8時，人潮蔓延至中山南路慢車道，前聯電董事長曹興誠到場宣講。

立法院場外、青島東路側門從上午起聚集超過40個民間團體聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

台北市下午曾下大雨，聲援活動民眾撐起傘、穿雨衣持續在場守候。至晚間8時，參與活動人潮逐漸變多，連同監察院旁中山南路慢車道都擠滿人潮，甚至有民眾站在對面路口聲援，據記者現場觀察，民團在青島東路舉辦活動場地也同樣已擠滿聲援活動民眾。

多個民間團體號召民眾在立法院外集結，人潮已外溢至中山南路。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

大批民眾冒雨在立法院外抗議，要求國會尊重人民心聲，下午人潮已從青島東路湧至中山南路口。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

民團提5訴求，包含國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法，由委員會重審，517議事錄不予承認；拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案：停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；沒有討論，不是民主，全案保留，等於沒審，封殺提案，威權復辟。

此外，前聯電董事長曹興誠在晚間特別到場宣講，他說，中共已對台透過3形式發動戰爭，包含軍事戰、輿論戰、法律戰。

曹興誠指出，軍事戰就是指透過軍事武力讓台灣害怕妥協，輿論戰就是利用與中共友好媒體名嘴，汙衊有名望的人，台灣不會要破壞中共現況，但中共卻每天破壞台灣現況。

曹興誠表示，至於法律戰，與中共友好者取得立法院多數，想擴充立法權壓制行政權等，據他香港友人稱目前在港都不太敢亂說話，若藍營立委希望台灣保持現狀不要讓中共統治，就不要讓立院變成中共狗腿，呼籲群眾若藍營立委仍執迷不悟，希望有所抗爭。（編輯：張銘坤）1130521

多個民間團體號召民眾在立法院外集結關注，有民眾傍晚在立院大門外舉著標語抗議。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日

立法院會處理藍白所提國會職權相關修法，院外集結民眾儘管遭遇雨勢也未散去，傍晚人潮已外溢至中山南路，有人向路過車潮舉起標語。中央社記者吳家昇攝 113年5月21日