群眾聚集立院外抗議修法 綠委郭昱晴不捨淋雨落淚

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（中央社記者林敬殷台北21日電）立法院會21日繼續處理國會職權相關修法，大批民眾聚集在院外青島東路關注議場動態，民進黨立委們多次現身連接空橋上，向群眾致意，雙方相互加油打氣，尤其下午的一場滂沱大雨，讓心疼群眾安危的「萬老師」民進黨立委郭昱晴掉下淚來。

不同於17日立法院會審議立院職權行使法修正草案時，群眾到了接近晚間10時才集結在立法院青島東路側門，台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合等公民團體在今天上午號召群眾在立院外青島東路集結，表達「民主倒退、公民搶救、立院集結—阻止國會濫權法案三讀」訴求。

中午不到，群眾已經占滿整個青島東路到中山南路區塊，下午也逐漸溢往中山南路左右兩側的慢車道，到了傍晚，群眾幾乎占滿從忠孝東路到濟南路的中山南路慢車道。

民進黨立委一方面在議場內與國民黨、民眾黨立委對戰，另一方面也關心院外的群眾，雖然院會主席韓國瑜多次宣布休息，但民進黨立委必須隨時備戰，因而無人能登上群眾舞台，僅能利用午休時間，及幾次短暫的休息時間，在連接立法院區與立法院第一會館間的空橋上，與群眾相互揮手致意，互道加油。

尤其下午5時左右，當主辦單位宣布參與活動民眾超過1萬人，現場掀起一陣歡呼聲，此時，突然下起一陣滂沱大雨，多位立委站在空橋上，不斷打氣，群眾高喊「民進黨加油」、「台灣加油」，立委也與群眾一起高喊口號，還雙手比愛心、比讚，讓群眾情緒數度高漲。

或許是擔心群眾在大雨中的安危，郭昱晴情緒激動掉下淚來，讓群眾為之動容。（編輯：林興盟）1130521