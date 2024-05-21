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立院續審國會職權修法 綠提散會動議遭否決

2024/5/21 15:08
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（中央社記者陳俊華、王揚宇台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，下午2時30分繼續開會後，民進黨團提出散會動議，並高喊「不討論、就散會」，但出席108人中僅49人贊成，提案未通過。

立法院會今天處理國會職權相關修法，藍綠未發生肢體衝突，僅喊口號隔空叫陣。截至中午12時立法院長韓國瑜宣布院會休息，僅二讀表決5條條文，下午2時30分繼續開會。

下午院會開始開會後，民進黨立法院黨團在下午2時33分提出散會動議，並高喊「不討論、就散會」，立法院長韓國瑜隨即宣布清點人數、進行表決；國民黨立委則喊「要開會、要改革」。

韓國瑜宣告，表決結果，出席108人、贊成49人，民進黨團所提散會動議不通過，隨即繼續進行逐條審查。（編輯：蘇龍麒）1130521

韓國瑜
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