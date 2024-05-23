立院國會職權修法 400警維安、待命和柔性處理

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）立法院職權行使法修正草案明天續審，民團將在場外抗議。為維護周邊秩序和安全，北市警方已規劃周邊待命警力，包括現場及待命各200人，採柔性處理為原則。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」；24日院會將續審國會職權修正相關法案，多個民團明天仍將到立法院外表達要求實質審查等訴求。

為保障合法集會、維護立法院及立委院外人身安全，台北市警察局今天傍晚召開專案會議討論，針對明天立法院周邊相關維安勤務，仍將採柔性處理為原則，並規劃現場及待命警力各200人，並視實際狀況增加待命警力。

轄區警方、市警局中正一分局也透過新聞稿表示，中正區青島東路、濟南路1段（立法院周邊）申准於今、明兩天的上午8時至晚間12時止，舉辦集會活動。

為維護上述活動交通秩序與安全，中正一分局說，已規劃相關交通疏導管制勤務。首先，今晚7時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，以及濟南路1段（中山南路至鎮江街）往西方向外側1線道，都管制車輛通行。

其次，明天凌晨0時起，濟南路1段（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。（編輯：張銘坤）1130523