7000人湧立院抗議 民團控國會職權修法恐成超級特偵組

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（中央社記者高華謙台北24日電）立法院今天續審國會職權修正相關法案，7000人湧入立法院周邊抗議，參與的民間團體說，修法將讓國會成為「超級特偵組」；有在台香港人以香港為鑑說：「沒有民主就沒有飯吃」。

超過50個民團上午號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將立法院職權行使法與中華民國刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。

上午10時許青島東路人潮已從主舞台延伸到中山南路，主辦單位在11時喊出現場已超過7000人，集結速度比21日快。現場喊出「沒有討論，不是民主」與「我藐視現在的國會」等口號，也有人帶百合花發給參與民眾。

立法院會24日繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團在立法院外聚集，民眾舉牌訴求「反黑箱、要民主」。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日

民團表示，修法最大衝擊包括個別立法委員可強制官員交出民間資料的「超級質詢權」及調查對象擴及私部門，且欠缺配套保護人民、企業與公民團體個人資料與營業秘密等必要措施。

經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，單一立委「超級質詢權」可強制部會首長提供包括民間部門資料，可能造成立委濫權圖謀私利，傷害個人、民間企業與團體權益；修法後立法院各委員會可要求社會人士備詢，個別立委得於質詢時要求社會人士提供資料，否則可能被處罰鍰，國會這樣擴權誰能監督。

台灣民主實驗室執行長吳銘軒說，一般人、軍隊、企業與公民團體都可能成為被調查對象，且任一立法院常設委員會就可組特定專案小組，不論違法疑慮或法源根據就可調查，直接侵犯憲法保障自由與隱私。

他舉例說，未來如果有立委要調查潛艦國造案，就可要求造船廠交出營業秘密資料，不交就罰，且不需送到法院就能直接執行，讓立法院成為「超級特偵組」無邊際調查，且用經濟脅迫攻擊政敵及社會上看不順眼的人或團體。

反送中運動後流亡到台灣的香港人赴湯表示，他選擇到台灣是嚮往民主自由，而哪裡有不公益，哪裡就有人站出來；這麼多人上班時段到現場，非常感動。以香港為鑑，經濟、民主倒退，很多人移民，就是從立法會要修訂逃犯條例開始。

他說：「民主不能當飯吃，但沒有民主就沒有飯吃」，希望大家一起守護台灣民主自由，讓台灣繼續在國際發光發亮。（編輯：李明宗）1130524

立法院會24日繼續處理國會職權修正相關法案，有多個民團發起立院集結行動，儘管天氣不佳，青島東路仍湧入不少聲援民眾表達訴求。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日