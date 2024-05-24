袁紅冰曝習近平從內部瓦解台灣報告 消息來源是紅二代【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北24日電）中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，引發政治風波。袁紅冰今日接受中央社採訪表示，該消息由習近平沒膽量撼動的紅二代提供，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，藉此裡應外合完成統一目標。

中國流亡作家袁紅冰於2月初接受獨立媒體「看中國」記者訪問，表示中共國台辦於1月27日向習近平和全國政協主席王滬寧提交文件「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，稱習近平欲藉國民黨於立法院勢力達統戰目的。

袁紅冰今日接受中央社採訪表示，「消息來源是目前習近平沒有膽量撼動的紅二代。」

袁紅冰分析中共除了透過外部軍事行動威嚇台灣，還藉三種方式試圖混亂台灣內部，包括用輿論恐嚇台灣，透過名嘴渲染台灣內部恐怖情緒；設立中共在台代理人，削弱賴清德行政團隊效率；藉國民黨在立院的權力擴大立法權以取代行政權。

他表示，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，讓習近平可以完全占領台灣，此次的軍事演習就是為中共在台代理人撐腰打氣。

國民黨質疑袁紅冰過去出書提到中共收買新潮流人士。袁紅冰對此回應，民進黨雖有部分人士疑似遭中共收買，但民進黨及內部新潮流體系整體是拒絕中共的收買。反之，國民黨黨內大多重要人士都親中。

對於新黨台北市議員侯漢廷質疑該篇文章撰寫時立法院院長、國民黨總召未定；中國不會於文件標題稱「台灣立法院」等問題。

袁紅冰表示，該位議員知其一不知其二，中共對台語言體系內外有別，政治、軍事對台文件大外宣及內部用詞存在差異；而關於立法院長及國民黨總召未定，中共即能以文件快速回應，反映出中共情報體系對國民黨內部政治運作瞭如指掌。

袁紅冰提到，中共對台政策已逐漸轉向威逼利誘到文攻武嚇，從鄧小平時期就藉此以口號呼籲等方式「騙下台灣」，江澤民想以大量資金「買下台灣」，習近平則轉變形式想恐嚇台灣，藉此瓦解台灣人的意志。

對於部分民眾在立法院前的抗議行動，袁紅冰表示人民是國家的靈魂，此次的和平抗議為台灣自我防衛的社會力量，而此股社會力量將有望抵禦中共對台威嚇的意志。

中國流亡作家袁紅冰曾任教北京大學法律系，並擔任法律系訴訟法教研室主任，「六四」期間組建「北大教師後援團」支援學生，1994年被中共當局以「企圖顛覆社會主義制度」進行審訊，後被流放貴州，2004年8月獲澳洲政治庇護，前往澳洲。（編輯：朱建陵）1130524