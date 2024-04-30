綠委：藍委若私下遊說中國屬意法案 已違反滲透法

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（中央社記者林敬殷、王承中台北30日電）民進黨立委及民間團體今天舉行記者會，質疑國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴中訪問，因已接觸滲透來源，若私下遊說行政部門中國想通過的法案，已違反反滲透法，任何人如果知道，都應予以告發。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪表示，呼籲民進黨各級民代，請不要再辱罵總統當選人及民進黨主席賴清德，賴清德希望民進黨與中國共產黨能好好談，而國民黨不畏民進黨的轟炸，依然推動兩岸和平，符合台灣人民的期待。

傅崐萁指出，民進黨又在玩兩面手法，一方面希望兩岸坐下來談，一方面又放任叫罵行為，希望民進黨不要內外錯亂，讓民眾霧裡看花，還是賴清德的派系跟位置岌岌可危，這麼多黨內各級的聲音圍攻賴清德，賴清德身為黨主席，應該好好統合黨內聲音。

民進黨立委沈伯洋、黃捷今天與經濟民主連合智庫召集人賴中強在立法院舉行「中國立即停止經濟脅迫 傅崐萁小心觸犯反滲透法」記者會。

賴中強說，政協就是中國最高的統戰機構，王滬寧是負責人，就反滲透法所指的滲透來源，若涉及國防、外交、兩岸事務進行遊說，可以處以3年以下有期徒刑，行政院、陸委會及交通部官員，若接到傅崐萁及這次赴中的立委電話，要求開放平潭直航，請立刻提出告發。

黃捷表示，中國發展的目標是取代美國成為印太地區的霸權，不管台灣是否支持九二共識，中國都不可能放棄控制及統戰台灣，傅崐萁扮演的角色就是跟著中國從內部瓦解台灣，充當台灣版的吳三桂。

她說，台灣過去8年努力去中化，讓經濟獨立自主，傅崐萁現在用微不足道的利益，欺騙台灣人民，走回依賴中國的老路，國民黨版擴權的國會改革法案，受到外商警示，內外交迫的組合技，不讓台灣擁有民主的投資環境，又讓中國以商逼政，出賣台灣。

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沈伯洋指出，對中國來說，經濟就是政治，經濟協議、經濟脅迫從頭到尾都是政治。必須密切注意國民黨在這幾個禮拜打算修什麼法，如果傅崐萁帶著中國的指示回來，已經接觸滲透的來源，若私下遊說中國想通過的法案，已違反反滲透法，有任何人知道應予以告發。

他說，國民黨立委赴中會一直進行下去，中國好不容易逮住機會，把手伸入台灣國會，台灣有一群意志的執行者，甚至連恩惠都不要，就可以把國家安全賣掉。（編輯：翟思嘉）1130430