中共對台軍演 國防部再公布監控共軍影像[影]

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（中央社記者吳書緯台北24日電）中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，國軍嚴密監控與警戒。國防部今天中午公布，海軍基隆級飛彈驅逐艦馬公艦監控中共飛彈驅逐艦西安艦、海軍無人機執行監控作業，以及海軍機動飛彈車進入戰術位置等影像。

國防部今天上午指出，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續在台海周邊活動，並公布一批拍攝到的共軍艦艇照片，以及國軍與海巡署艦艇執行任務的圖片。

國防部於今天中午時，再度公布海軍基隆級飛彈驅逐艦馬公艦監控中共飛彈驅逐艦西安艦、海軍戰術偵搜大隊無人機執行監控作業，以及空軍飛行聯隊及飛彈部隊官兵警戒與海軍機動飛彈車在陸戰隊戒護，快速機動進入戰術位置的影片。

陸軍今天在「中華民國陸軍」臉書粉絲專頁公布「攜手同心，守護家園」的影片，指出陸、海、空三軍與國人手牽手連成一線，2000多萬顆愛國護國的心，不怕利劍、不畏強權挑釁，陸軍以堅定的決心勇氣，以實力對抗軍事威脅，捍衛國家安全，捍衛民主自由的國土。

海軍今天也在「中華民國海軍」臉書粉絲專頁公布「捍衛海疆，守護家園」影片，指出海軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的決心，捍衛海疆、守護家園；影片也剪輯海軍班超艦監控中共海軍紹興艦、海軍岳飛艦監控中共海軍南京艦、海軍康定艦監控中共成都艦、鄭和艦監控中共海軍南通艦、基隆艦監控西安艦的影像。

空軍則是三軍當中，最早在臉書粉絲專頁發布相關影片的軍種，昨天在「中華民國空軍」臉書粉絲專頁發布「國軍備戰不求戰，應戰不避戰」的影片，呈現空軍飛行部隊執行戰備任務的影像。（編輯：楊凱翔）1130524