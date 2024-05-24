日本關注中共軍演 日媒：沖繩愛國者防空飛彈戒備

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（中央社東京24日綜合外電報導）中共解放軍昨天起在台灣周邊軍演，日本防衛大臣木原稔今天表示，「高度關心並正在密切關注」，強調確保日本周邊的警戒監視萬無一失。

「產經新聞」報導，關於中國軍隊近年的動向，木原今天表示：「在我國周邊活動愈發頻繁的同時，也加強在台灣周邊的軍事活動。」

木原接著說：「期待能透過對話，和平解決關於台灣的問題。」

中共解放軍東部戰區昨天宣布，在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

「讀賣新聞」報導，昨天已確認日本沖繩縣的與那國島、石垣島等地的陸上自衛隊駐屯地內，航空自衛隊的愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊已升起發射架朝向天空展開戒備。

與那國町公所對此表示，已接獲自衛隊相關人士的有關通知，不過並未被告知詳細理由。

日本政府2023年為了因應北韓發射軍事偵察衛星，部署愛國者三型防空飛彈部隊至包含石垣島等地在內的先島群島，之後也維持部署。

台灣總統府昨天表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130524