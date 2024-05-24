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中共軍演 義眾院外委會副主席挺台：民主不會被嚇倒

2024/5/24 10:51（5/24 12:45 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）中共昨天起發動對台軍演，義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼表達力挺台灣的態度，他強調「民主不會被武力威脅嚇倒」，民主國家應共同致力為和平與維持台海現狀努力。

中共昨天宣布在台灣與金馬周邊執行「聯合利劍－2024A」演習，國防部昨天晚間表示，截至昨天晚間6時，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘。

佛曼提尼（Paolo Formentini）向義大利媒體Nova通訊社表示，此一從遠東傳來的消息「令人感到很不安」，中共解放軍以大量軍力環繞台灣舉行演習，甚至毫不隱藏演習的規模。

佛曼提尼強調，民主不會被武力威脅嚇倒，他呼籲義大利與其他民主國家共同為維護台海和平現狀努力。

佛曼提尼隸屬義大利「聯盟黨」（La Lega），曾多次發表挺台言論。他在總統賴清德520就職當天，透過義大利媒體Adnkronos表達恭賀，並強調台灣是一個有活力的民主國家，是半導體製造業的龍頭，及全球疫情時期的國際模範生，因此台灣不該持續被排除在國際組織之外。

去年6月，時任外交部長的國安會秘書長吳釗燮出訪歐洲捷克、波蘭、比利時等國時，突然增加訪問義大利的「外交突破」行程，當時佛曼提尼就是與吳釗燮會晤的義大利政要之一，佛曼提尼事後也在臉書公開與吳釗燮的合照，還表示對這場會面感到「很榮幸」。（編輯：蘇志宗）1130524

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