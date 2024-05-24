民進黨團譴責中國軍演 籲在野黨一致對外

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（中央社記者林敬殷台北24日電）中國昨天發動環台軍演，民進黨立法院黨團今天發表「反軍演、要和平、護民主」聲明，譴責中國環台軍演。民進黨團表示，民進黨作為負責任的執政黨，必須為台灣國家利益發聲，嚴厲譴責中國恫嚇台灣民主，並呼籲在野黨一致對外，停止透過擴權法案破壞民主。

立法院繼續處理國會職權修正相關法案，民進黨團今天在議場前舉行記者會，並發表聲明譴責中國發動環台軍演。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，中國發動環台軍演是要造成台灣人民的心理壓力，對台灣施壓，恫嚇台灣，世界各國民主同盟國家一起譴責並呼籲中國要克制，台灣有事就是全球有事，呼籲民眾一同力挺國軍，反對中國軍演。

民進黨團副幹事長洪申翰說，中國軍演的時間點非常微妙，就在現在藍白兩黨用各種霸凌式、擴權式的手段，傷害台灣國會民主，中國跟藍白一搭一唱，裡應外合，這是最令人擔憂的事情。

洪申翰表示，民進黨作為負責任的執政黨，必須為台灣的國家利益站出來發聲，嚴厲譴責中共這種恫嚇台灣民主的行為，甚至跟台灣內部反民主破壞民主的勢力，裡應外合。

洪申翰指出，面對外在高壓的強權，威脅恐嚇台灣，用武力逼台灣退縮，在野黨應與執政黨一致對外，切勿「假譴責真配合」，實質作為卻破壞台灣民主，呼籲在野黨面對外在的軍演恫嚇壓力，應一致對外，停止透過擴權法案破壞民主，一致團結，不要內部分化。

黨政人士憂心，立法院再度表決國會擴權法案，恐會依照三步驟的統戰劇本進行，第一、續由立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁主導強推，被認為是知美派的立法院副院長江啟臣完全沒有角色；第二，動員群眾集結立院外抗衡公民勢力，恐有策反人士混入其中，試圖製造混亂與暴力，削弱公民自主抗爭正當性；第三，國會擴權法案強推通過，台灣立法院香港化，街頭遭策反人士混入，升高抗爭性，製造台灣內部動亂，配合中共軍演，形成內外交迫之勢。（編輯：蘇志宗）1130524