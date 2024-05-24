中國海警再闖限制水域遭海巡驅離 5月第8次

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（中央社記者洪學廣金門24日電）中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，海巡署今天再度於東引、烏坵等島嶼偵獲中國海警船，以編隊闖入限制水域。海巡派出巡防艇驅離，這也是5月第8度侵擾金馬水域。

海巡署今天表示，中國昨天宣布進行為期2天聯合演練，海洋委員會海巡署即同步於東引、烏坵等2處偏遠島嶼偵獲中國海警船各2艘，分別以編隊方式航入台灣限制水域。不料中國今天故技重施，海巡署機先部署巡防艇全程對應驅離，中國海警船航入時間約1小時，這也是5月份第8度侵擾金馬水域。

海巡署金馬澎分署說明，中國海警「14509」、「14607」等2艘編隊今天上午8時3分以近10節高速朝馬祖東引水域航行，外側由海警「14517」策應，海巡署以PP-3586、PP-3571等2艇平行監控、告警驅離下，中方船舶於9時駛離。

與東引相距約100浬的烏坵島，則由中國海警船舷號「14606」、「14506」同時對海巡編隊侵擾，另有「14502」在外環伺；海巡署調度PP-10039、PP-10035等2艇對應示警，全程蒐證廣播命令離去，中國海警船於8時59分航出台灣水域。

海巡署表示，5月以來中國海警船已8次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定態度，捍衛國家主權及安全。（編輯：郭諭儒）1130524