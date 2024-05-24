中國海警：在台灣以東海域展開演練

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國海警局新聞發言人甘羽今天接近中午表示，24日海警2304艦艇編隊位台灣以東海域開展綜合執法演練。

據中國官媒央視新聞報導，甘羽並說，演練重點展開查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

昨天上午，共軍宣布在台灣及金馬周邊軍演後，福建海警局也組織艦艇編隊在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。

中國官媒環球時報昨日報導引述知情人士表示，這次行動中，中共海警艦艇首次進入烏坵與東引的限制水域，警懾敲打意圖明顯，且如局勢進一步惡化，此前的「金門模式」可能將在其他區域進行。

海巡署金馬澎分署昨日發布新聞稿表示，中國海警船舷號「14607」及「14509」23日上午7時48分編隊航入馬祖東引限制水域，外側有中國海警船「14517」策應。海巡全程監控，派PP-3586、PP-3571與PP-10037艇蒐證、示警驅離，海警船8時53分航離管制水域。

此外，海巡昨日上午在金門烏坵偵獲中國海警船「14606」、「14506」航入限制水域，外側有中國海警船「14502」，海巡隨即自金門、台中分別派PP-10039、PP-10035艇前往對應，海警船隊昨日8時45分航出烏坵水域。（編輯：謝怡璇）1130524