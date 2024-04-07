抗衡美日澳菲 中國解放軍南海聯合海空戰巡

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國人民解放軍今天表示，南部戰區位南海海域組織聯合海空戰巡，掌握「攪局南海、製造熱點的軍事活動」；美、澳、菲、日也於今天在菲律賓巴拉望島西北近海南海水域軍演。

中國人民解放軍「南部戰區」官方微信公眾號今天發布消息指出，「4月7日，中國人民解放軍南部戰區位南海海域組織聯合海空戰巡。一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握」。

中國人民解放軍發起南海海域組織聯合海空戰巡一舉，抗衡美國、澳洲、菲律賓、日本海上聯合演習意味濃厚。

美國、澳洲、菲律賓、日本7日於菲律賓巴拉望島西北近海南海水域海上聯合演習，這是4國首次聯合軍演。

美國、澳洲、菲律賓、日本國防部昨天發布聯合聲明表示，7日舉行聯合海上行動（MCA），展現4國在海上及海、空軍間的專業互動，強化4國軍隊在國防理論、戰術、技術和流程方面的聯合行動力。

菲律賓、中國在南海主權紛爭近來升溫。中國海警船於3月23日對菲律賓航入仁愛暗沙海域運補船隻噴射水砲，導致菲律賓運補船嚴重受損，一度無法航行。

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中國海警局新聞發言人甘羽彼時對外表示，菲律賓2艘海警船、1艘運補船「擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法坐灘軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事」。

菲律賓於1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，派兵駐守以主張實際控制，菲律賓軍方必須定期前往提供艦上人員補給，該區域成為菲律賓與中國等國家在南沙群島等主權爭議最前線。（編輯：周慧盈）1130407