中共對台軍演 分析：推估為系列演習第一波

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（中央社記者李雅雯台北23日電）中共宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演。學者剖析，由於有編號「A」，推估這是系列演習第一波，後續還有B、C；這波軍演也是中共近年第一次將台灣外離島拉入演習範圍。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，23至24日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，「這也是對台獨分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲對中央社剖析，演習名稱是「聯合利劍-2024A」，「A」可能代表這是系列演習第一個，不排除在這波演習後，中共將再推出後續演習，這樣的系列演習會在同一個場地，由不同部隊進去演練。

揭仲提到，從目前已公布演習範圍與內容來看，這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，包括對外離島「封控作戰」或「近岸島嶼突擊作戰」等；將外離島拉入演習，這是2022年8月與2023年4月兩次圍台軍演中未演練的項目。

揭仲認為，將外離島拉入是為了凸顯武力犯台作戰的完整演練，2022年8月與2023年4月兩次圍台軍演主要演練「聯合封鎖」、「聯合火力打擊」；外離島在中共武力犯台作戰中有輔助性質，中共這次將外離島也拉進來演習內容。

中國海警船今天上午航入馬祖東引、金門烏坵等離島限制水域。揭仲表示，不排除在先前幾次駛入金門禁限制水域後，中共以總統賴清德就職演說為藉口，再打破不跨入東引、烏坵禁限制水域默契，擬以常態化駛入建立有管轄權的目的。

福建海警局在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。（中央社製圖）

揭仲認為，中共舉動除了是為賴清德就職演說而來，也是對於美國政府施加壓力，藉由軍事演習動作告知華府必須管控台海問題，否則北京、華府不會有真正的避險機制、護欄存在，美國很難避免西太平洋軍事緊張情勢。

台灣大學政治學系副教授陳世民告訴中央社，中國官方媒體、國台辦、外交部等單位對於賴清德就職演說表達了許多不滿，對台軍演則是這份不滿的具體表態，訴求對象是國際社會，東部戰區對外發言中提到「外部勢力」，明顯是指美國。

陳世民認為，這波軍演象徵性意義較高，屬於一個政治性動作，主要是中共對外宣告「不滿」、「警告」，也透過這樣的大動作，在各家國際媒體宣傳下，再次宣示「台灣是中國的一部分」。

陳世民研判，在美國總統大選前，中共不會有大規模對台軍事冒進行動，否則恐將讓拜登（Joe Biden）政府有對中國採取更加強硬策略的理由，或給競爭者川普（Donald Trump）選舉宣傳的子彈。北京目前以提振經濟等內政問題優先，尤其需要招攬外資投入，不太可能會有嚇跑外資的對外強硬軍事動作。（編輯：吳柏緯）1130523