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賴總統：面對威脅 會向世界展現守護民主台灣決心

2024/5/23 17:00（5/23 17:55 更新）
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總統賴清德（前中）23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
總統賴清德（前中）23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
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（中央社記者葉臻桃園23日電）總統賴清德今天至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。他致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

賴總統下午在國防部長顧立雄等人陪同下，至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。

賴總統致詞時表示，今天是他第一次以中華民國三軍統帥的身分向國軍加油打氣，身為三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。

賴總統說，此時此刻國際社會正高度關注民主台灣，面對外在挑戰與威脅，他們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。

賴總統也說，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，讓國軍獲得更好的照顧；他相信，把國軍照顧好，就是把國家照顧好，「我們一起努力，向世界展現守護民主台灣的決心」。

賴總統表示，他對國軍有信心，也請國人放心，他看見國軍展現高昂的士氣和訓練的成果，以及操作各項裝備的嫻熟，他要給予最高度的肯定；66旅是守護國家安全的重要一環，肩上扛著榮耀和責任，期許大家繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。

針對中共解放軍今天宣布對台軍演的相關問題，顧立雄接受媒體聯訪時表示，國防部本身有成立應變中心，所以他就去應變中心了，之後再去開行政院院會等等，會隨時獲報最新情況，他們會妥適因應。（編輯：張銘坤）1130523

總統賴清德（前右2）23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並視導軍方簡介的實戰裝備。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前右2）23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並視導軍方簡介的實戰裝備。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德23日下午到桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，軍方展示雙聯裝刺針飛彈。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
總統賴清德23日下午到桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，軍方展示雙聯裝刺針飛彈。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
總統賴清德（中）23日下午在國防部長顧立雄（前左）等陪同下，前往桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，視察國軍使用的武器裝備等。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
總統賴清德（中）23日下午在國防部長顧立雄（前左）等陪同下，前往桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，視察國軍使用的武器裝備等。中央社記者吳家昇攝 113年5月23日
總統賴清德（前左）23日到桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前左）23日到桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前右4）23日下午在國防部長顧立雄（前右3）、國安會秘書長吳釗燮（前左2）等陪同下，到桃園市勗勉海軍陸戰隊66旅，並與國軍合影。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前右4）23日下午在國防部長顧立雄（前右3）、國安會秘書長吳釗燮（前左2）等陪同下，到桃園市勗勉海軍陸戰隊66旅，並與國軍合影。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前左）23日勗勉海軍陸戰隊66旅，賴總統致詞時表示，身為中華民國三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
總統賴清德（前左）23日勗勉海軍陸戰隊66旅，賴總統致詞時表示，身為中華民國三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。中央社記者葉臻攝 113年5月23日
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