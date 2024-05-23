賴總統：面對威脅 會向世界展現守護民主台灣決心
2024/5/23 17:00（5/23 17:55 更新）
（中央社記者葉臻桃園23日電）總統賴清德今天至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。他致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。
賴總統下午在國防部長顧立雄等人陪同下，至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。
賴總統致詞時表示，今天是他第一次以中華民國三軍統帥的身分向國軍加油打氣，身為三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。
賴總統說，此時此刻國際社會正高度關注民主台灣，面對外在挑戰與威脅，他們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。
賴總統也說，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，讓國軍獲得更好的照顧；他相信，把國軍照顧好，就是把國家照顧好，「我們一起努力，向世界展現守護民主台灣的決心」。
賴總統表示，他對國軍有信心，也請國人放心，他看見國軍展現高昂的士氣和訓練的成果，以及操作各項裝備的嫻熟，他要給予最高度的肯定；66旅是守護國家安全的重要一環，肩上扛著榮耀和責任，期許大家繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。
針對中共解放軍今天宣布對台軍演的相關問題，顧立雄接受媒體聯訪時表示，國防部本身有成立應變中心，所以他就去應變中心了，之後再去開行政院院會等等，會隨時獲報最新情況，他們會妥適因應。（編輯：張銘坤）1130523
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