520後兩岸情勢 學者：中共續對台施壓採區隔對待

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（中央社記者李雅雯台北21日電）總統賴清德展開新任期。學者剖析，中共對台將會持續施壓，軍事、經貿等領域威嚇恐將加大；另也會在交流等方面採取區隔對待，傾向友好民間、在野黨；官方對話暫時看不到。

政治大學國際關係研究中心今天在政治大學舉行「520後兩岸關係與區域安全展望座談會」，多名學者與會剖析賴總統就職後兩岸情勢走向。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文表示，賴總統就職演說展現了其可接受的立場框架，也釋出了對等觀光交流、學位生來台就讀等善意；不過北京也有其原則，目前看起來，北京與賴政府各自可接受的立場框架沒有交集。

寇健文認為，在短時間內，兩岸不會有官方對話、交流的機會，民間交流怎麼做、如何做，這有待觀察。不過由於雙方立場框架各有堅持，又沒有交集，在這樣的情況下，推估兩岸民間交流回溫程度很有限。

「我不預期短期內會發生（台海）戰爭」，寇健文強調，北京不會有這樣的想法，台灣也會避免給予北京開戰藉口，台海穩定才符合美國利益。

寇健文建議，台灣掌有一些高科技關鍵技術，也必須想想倘若發生「台灣加一」狀況如何因應，也就是在兩岸持續緊張情況下，貿易夥伴若要求台廠供應鏈改設台灣、中國以外據點時要如何處理。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，中共對台施壓將持續，由於昨天中國全力處理伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡一事，對於賴清德就職演說反應恐還在發酵中，推估北京各個單位後續將再繼續對台出手，加大文攻武嚇。

王信賢認為，中共對台措施接下來有兩難，尤其是軟硬兼施兩手策略部分，推估對台威嚇不會減少，不過是針對執政黨來；交流等「軟措施」會留給民間或是在野黨，透過這個作法做出區隔對待，劃分民進黨和在野黨、政府和民間。

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇判斷，兩岸現狀有3大危機，第1個是信任危機，彼此沒有互信基礎；沒有互信衍生溝通危機，缺乏溝通恐有風險產生空間；倘若信任、溝通危機蔓延，將發生軍事危機。（編輯：邱國強）1130521