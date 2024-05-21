賴清德就職演說 分析：兩岸關係定位戰略清晰化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北21日電）軍事學者表示，總統賴清德就職演說對於兩岸關係的論述，使得戰略轉為清晰，不同於蔡政府採取模糊路線；未來挑戰落在戰術如何執行，使國軍、海巡面對第一線中共侵擾有所依循。

政治大學國際關係研究中心今天在政治大學舉行「520後兩岸關係與區域安全展望座談會」，多名學者與會剖析賴清德發表就職演說後兩岸情勢走向。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，賴清德就職演說對於兩岸關係定位、性質清楚陳述，使得兩岸戰略清晰化；這有別於蔡政府過去8年執政循「戰略模糊、戰術清晰」作法。

他說明，戰略模糊是指對於兩岸關係性質、定位維持彈性模糊空間，戰術清晰則是指對於捍衛台澎金馬安全、台海秩序採取堅定清楚措施；蔡政府過去8年維持這樣基調，對於北京不斷逼近，依舊維持台海和平穩定。

馬振坤再舉中共例子。他說，中共總書記習近平上台後，對台採取「戰略清晰、戰術模糊」策略，「統一台灣」目的明確，不過台灣或是國際社會對於中共究竟會採取「和統」或「武統」從來都未能有一致結論，存在高度不確定性。

馬振坤指出，戰略模糊一大好處是，可避免在兩岸各自戰略目標明確又彼此矛盾情況下，失去彈性空間。賴清德就職演說則是展現了戰略清晰立場，當台灣採取戰略清晰策略的時候，接下來就是戰術層級的問題。

馬振坤認為，國安團隊必須要做出一套可依循的指導，讓每天應對中共各式動作的國軍、海巡等第一線人員有所依循，重點應該以如何避免台海爆發軍事衝突作為主要評估考量，這是在戰略清晰情況下，必須嚴正執行的戰術層級評估。

馬振坤研判，中共對台施壓不會有所改變，北京在「戰略清晰、戰術模糊」策略下，對台將持續施以「和戰」兩手策略、灰色地帶侵擾行動；可預見中共解放軍將持續地在台灣周邊海空域活動，持續推動台海內海化。（編輯：廖文綺）1130521