中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、視威脅調整兵力[影]

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（中央社記者吳書緯台北23日電）中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部今天下午指出，截至下午2時，中共作戰艦15艘、海警船16艘，殲擊機、空中預警機等各型機42架次在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演。

國防部今天下午5時召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，由國防部發言人孫立方少將主持，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、情次室助理次長黃文啓少將、作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將、政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將等將領出席說明並回應媒體提問，與會將領均穿著迷彩服出席。

黃文啓表示，中共解放軍東部戰區宣布今天上午7時45分在台海周邊地區實施「聯合利劍－2024A」演習，中共宣布這項消息後，中共海空軍兵力立刻在台海周邊地區及外離島周邊海空域進行演習。

影片來源：中央社

針對中共在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演的兵力數量，黃文啓表示，截至今天下午2時，中共海上兵力為作戰艦15艘、海警船16艘（4艘於台灣東部海域、3艘於台灣西南海域、9艘於外島），空中兵力為殲擊機、空中預警機等各型機42架次，其中28架次進入應變區。

董冀星表示，因應當前中共軍事演習威脅，國防部已在第一時間成立應變中心，由參謀總長梅家樹上將召開戰備指導會議，要求國軍在「備戰不求戰，應戰不避戰」的原則下，提出2點重點指示。

董冀星轉述，第一點為加強聯合情監偵，提升各級應變指揮管制層級，掌握當前狀況，並有效應處各項威脅；第二點為各級維持常態危機應處，保持正常的戰備及偵巡演訓任務，視威脅程度來調整戰備兵力數量位置，以及待命時限等，來因應突發狀況處置。

樓偉傑表示，中共利用軍演時機，對台灣實施認知作戰，是中共慣用伎倆，利用官媒、側翼組織，發布大量軍演畫面，甚至錯假訊息，分化台灣軍民心士氣與團結，國防部提醒民眾不要誤信中共認知作戰，不要轉傳中共在各社群媒體、群組所傳散的錯假訊息。

樓偉傑指出，國防部採取行動，將應處作為做成宣傳影片，目前已發布了3部影片透過國防部所屬社群平台發布，並協調外交部將影片向國際傳散，譴責中共窮兵黷武行為。（編輯：林淑媛）1130523

中共東部戰區宣布23、24日在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。（中央社製圖）