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中共對台軍演 海巡署14艦1船61艇全程應對

2024/5/23 21:50（5/23 21:57 更新）
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中共解放軍23日起在台灣、金馬周邊展開「聯合利劍-2024A」軍演，基隆海巡隊在彭佳嶼北方24浬監控。（海巡署提供）中央社 113年5月23日
中共解放軍23日起在台灣、金馬周邊展開「聯合利劍-2024A」軍演，基隆海巡隊在彭佳嶼北方24浬監控。（海巡署提供）中央社 113年5月23日
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）中共解放軍今天在台灣周邊執行軍演。海洋委員會海巡署今晚表示，為防止中國單方面行為危及台灣海域主權及海上航行安全，截至晚間6時止共派遣14艦、1船、61艇次應處。

中共解放軍今天在台海周邊地區實施「聯合利劍－2024A」演習。海巡署今晚透過新聞稿表示，為防止中國單方面行為，危及台灣海域主權及海上航行安全，截至今晚時止，共計派遣14艦、1船、61艇次應處中國軍艦及海警船。

海巡署強調，面對這次中國單方面的挑釁行為，海巡署與國軍全天候堅守崗位，堅定捍衛主權，共同維護台灣海域安全。（編輯：張銘坤）1130523

#中共解放軍
#台灣
#海洋委員會海巡署
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