福建海警演練 中國官媒：複製「金門模式」至其他海域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中共解放軍今天宣布對台軍演。中國官媒環球時報引述知情人士表示，這次行動中，中共海警艦艇首次進入烏坵與東引的限制水域，警懾敲打意圖明顯，且如局勢進一步惡化，此前的「金門模式」可能將在其他區域進行。

中共東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，開展聯合演訓。

中國的鷹派官媒環球時報報導，中國海警23日發布的演訓示意圖顯示，福建海警14606編隊在烏坵周邊呈繞航之勢，離大坵島最近時僅有2.8浬，離小坵島最近時僅有3浬。

在東引方向，福建海警14607編隊離東引島最近時僅有3.2浬。

報導稱，兩個方向的行動均「有力的粉碎了台當局所謂的『限制水域』一說」。

報導引述知情人士指出，這一次中國海警選擇的演練區域「意義非凡」，且所發布的示意圖訊息量大，對台灣政府震懾意味明顯。

這名人士指出，烏坵與東引是台灣外島，地理位置重要，有戰略價值與軍事價值。這次解放軍圍島戰備警巡，中國海警艦艇首次進入烏坵、東引的「限制水域」，警懾敲打意圖明顯。

這名人士稱，這次福建海警在烏坵與東引兩個點位演訓走位靈活。在台灣海峽以北的東引，福建海警14607編隊由南向東再向北呈「包圍」之勢，而在更靠近台灣海峽中部的烏坵，福建海警14606編隊則自北向東再向南突進繞航。

知情人士指出，從中國公布的海警艦艇進出「限制水域」軌跡圖，有的從烏坵的北側進入，有的從東引南側進入；有切角進入，也有錯位進入，選擇的點位和方式體現出一定靈活性。

另外，報導又稱，相比於此前金門附近海域行動航跡線，此次烏坵、東引海域行動的航跡線採用了「弓箭頭」設計，進逼意味更為明顯。此前，金門海域執法巡查示意圖航跡線為警告意味更為明顯的紅色，而此次行動發布的示意圖航跡線為突出警示的黃色，「敲打台當局的意味十分明顯」。

知情人士稱，中國海警是在發出警告，如果局勢進一步惡化，此前採取的「金門模式」有可能會在台灣海峽的其他區域進行復刻，進一步加大懲戒力度，其中包括對烏坵、東引過往的台灣船隻登檢執法，或者進入「禁止水域」，破除台灣政府關於外島「禁限水域」的認知界限。

另外報導也稱，這次行動中，中國的軍警協同也是一個特點。

今年2月，中國一艘快艇近日越界闖入金門海域，海巡署追緝拒檢翻覆致2死。之後，中國海警宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展「常態化執法巡查行動」，此即為中國媒體所稱的「金門模式」。（編輯：廖文綺）1130523