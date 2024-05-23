海巡驅離福建海警船 中國學者稱達到威懾

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（中央社台北23日電）福建海警局今日組織艦艇編隊在烏坵和東引島附近海域展開演練。中國學者稱此次軍警聯合巡航成功進入兩處的限制水域，已達威懾作用；而中華民國海巡署全程監控並示警驅離，福建海警船已於上午8時許航離管制水域。

中國海警微信公眾號今天早上發布福建海警艦艇編隊位「烏坵嶼、東引島」附近海域執法演練示意圖，央視今天訪問廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍分析此次行動意涵。

鄭劍表示，今日福建海警局船隻從東引島的西南部進入，從東北方向駛離；並從烏坵的西北方進入，沿東南方向繞行烏坵半圈，稱體現海峽兩岸同屬一個中國，「這個島那個島都是中國的島。」

鄭劍進一步分析，此次福建海警艦艇編隊已進入烏坵和東引島的限制水域已達到威懾作用。

他表示，守軍害怕側面和背面受到威脅，而此次航跡的進入距離產生特定意義，再加上此次海警船後面有海軍的掩護兵力，是一個軍警的聯合巡航。

鄭劍認為此次行動選擇烏坵、東引島，在於兩點為多數中國東南沿海居民的傳統漁場所在地，再加上東引為台灣的軍事重地，此次行動兼具經濟、政治、軍事的重要意義。

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海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，中國海警船舷號「14607」及「14509」上午7時48分編隊航入馬祖東引限制水域，外側有中國海警船「14517」策應。海巡全程監控，派PP-3586、PP-3571與PP-10037艇蒐證、示警驅離，海警船8時53分航離管制水域。

此外，海巡上午在金門烏坵偵獲中國海警船「14606」、「14506」航入限制水域，外側有中國海警船「14502」，海巡隨即自金門、台中分別派PP-10039、PP-10035艇前往對應，海警船隊8時45分航出烏坵水域。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130523