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中國5海警船首度偕公務船闖金門禁限水域 海巡全程監控驅離

2024/5/9 20:01（5/9 20:26 更新）
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中國海警船9日航入金門禁限水域。（圖取自海巡署金馬澎分署網頁cga.gov.tw）
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（中央社記者洪學廣金門縣9日電）5艘中國海警船今天下午和7艘公務船編隊航入金門禁限水域，這是5月第4次編隊航入，也是首次海警船跟公務船同時航入，海巡呼籲停止不理性行為，全程監控廣播驅離。

海巡署金馬澎分署中午12時起偵監金門南面海域陸續有5艘中國海警船及7艘中國公務船聚集，海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。

海巡下午3時偵蒐發現，「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政35501」及「華英391」等7艘公務船組船團，此船隊分別隸屬於中國海事及漁業等部門，並進入金門料羅西南方約4浬台灣限制水域，並與另3艘中國漁船疑似從事海上操演，全程由金門海巡隊派遣 PP-10079、PP-3552及PP3573等3艘巡防艇監控蒐證、廣播驅離。

同一時間，另由中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入台灣禁限水域，並由另一艘「14515」在台灣水域外圍航行，金門海巡隊派出PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證，並全程廣播驅離。直至4時30分，在海巡署巡防艇對應監控下，這些中國海警船、公務船才航出金門水域。

海巡署指出，這是中國海警船這個月第4次編隊航入金門水域，也是首次中國海警船與其他中國公務船同時航入。

海巡署呼籲，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，中國方多次以編隊方式在此水域高速航行，此舉已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。

對於中國海警聲稱在金廈海域常態執法，海巡署均偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。（編輯：黃世雅）1130509

中國公務船9日航入金門禁限水域。（圖取自海巡署金馬澎分署網頁cga.gov.tw）
中國公務船9日航入金門禁限水域。（圖取自海巡署金馬澎分署網頁cga.gov.tw）
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