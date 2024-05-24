袁紅冰曝習近平從內部瓦解台灣報告 藍：造謠專家

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，他今天表示，消息為紅二代提供。國民黨發言人楊智伃回應，袁紅冰是造謠專家，2009年曾出版「台灣大劫難」一書，內容幾乎被驗證為全部錯誤，包括曾稱「中共收買民進黨新潮流，對民進黨的政治控制」。

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，引發政治風波。袁紅冰今天接受中央社採訪指出，該消息由中國國家主席習近平沒膽量撼動的紅二代提供，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，藉此裡應外合，完成統一目標。

楊智伃下午接受訪問回應，袁紅冰一直都是「造謠專家」，袁紅冰在2009年曾出版「台灣大劫難」一書，內容幾乎被驗證為全部錯誤，包括曾稱「中共收買民進黨新潮流，對民進黨的政治控制」。

楊智伃質疑，若按照袁紅冰的邏輯，中共已然收買民進黨新潮流，代表新潮流出身的總統賴清德已然被習近平控制，那恐怕更加證明台灣需要國會改革，通過立法權監督行政權。

楊智伃重申，相信民進黨應該也不能認同相關謠言，呼籲民進黨一同提防網路騙子，打擊網路謠言傳播，小心網路詐騙。（編輯：林興盟、張若瑤）1130524